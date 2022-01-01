Измельчители веток бензиновые
Найдено: 10 товаров
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- 36 990 ₽27.2 куб.см, 1.1 л.с., 2500 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 770x480x970 ммМощность, кВт: 0.8Вес нетто: 5.6 кг
- Нет в наличии94 куб.см, 2.5 л.с., 3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 730x470x470 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 28Мощность, кВт: 1.8Вес нетто: 16 кг
- Нет в наличии196 куб.см, 6.5 л.с., 3000 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 620x830x1250 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 50Мощность, кВт: 4.8Вес нетто: 72 кг
- Нет в наличии196 куб.смТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1270х780х1270 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 50Вес нетто: 75 кг
- Нет в наличии420 куб.см, 12 л.с., 2500 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 2300х780х1845 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 75Мощность, кВт: 8.8Вес нетто: 210 кг
- Нет в наличии3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1200x550x610 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 50Мощность, кВт: 3.7Вес нетто: 72 кг
- Нет в наличии390 куб.смТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1670x850x900 ммВес нетто: 137 кг
- Нет в наличии6.5 л.с., 3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1131x731x762 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 76Мощность, кВт: 4.78Вес нетто: 70 кг
- Нет в наличии196 куб.см, 6.5 л.с., 3600 об/минТип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 1131x731x762 ммМакс. диаметр измельчаемых ветвей, мм: 76Мощность, кВт: 4.78Вес нетто: 70 кг
- Нет в наличии27.2 куб.см, 1.1 л.с.Тип двигателя: бензиновыйГабариты без упаковки: 530x395x390 ммМощность, кВт: 0.8Вес нетто: 6 кг
Измельчители веток бензиновые в интернет-магазине «Бигам» по цене от 15 470 рублей до 79 990 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.