Китайские мотоблоки
Найдено: 43 товара
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- 25 769 ₽7 л.с., 65 кг, 5.15 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 34 190 ₽7 л.с., 82 кг, 5 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
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- 52 390 ₽11 л.с., 110 кг, 270 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 35 490 ₽39 050 ₽7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -3 560 ₽
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- 97 800 ₽6 л.с., 140 кг, 296 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1300 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 36 990 ₽7 л.с., 105 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 71 290 ₽8 л.с., 130 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 55 990 ₽7 л.с., 77 кгМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 74 кг, 163 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 72 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7.8 л.с., 80 кг, 5.74 кВтМощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 96 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11 л.с., 112 кг, 270 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9.5 л.с., 130 кг, 250 см³Мощность 9.5 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии13 л.с., 116 кг, 9.56 кВтМощность 13 л. с.Ширина вспашки 1400 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 74 кг, 163 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии15 л.с., 310 кг, 11 кВтМощность 15 л. с.Ширина вспашки 170 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 85 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 88 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 75 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии15 л.с., 145 кг, 11 кВтМощность 15 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 74 кг, 163 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 1200 ммДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 130 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
Китайские мотоблоки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 24990 рублей до 58390 рублей. В наличии более 26 наименований. Купить мотоблоки из Китая on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.