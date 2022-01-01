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Электрические цепные пилы

Китайские цепные электропилы

  • Страна производства: Китай
Найдено: 60 товаров
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  • Электрическая цепная пила Makita UC3541A
    11 030 ₽
    12 980 ₽
    4.8
    Электрическая цепная пила Makita UC3541A
    1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.7
    • -1 950 ₽
  • Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
    4 990 ₽
    4.6
    Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
    1500 Вт, 12 м/с, 4.35 кг
    Мощность двигаделя: 1500 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.35
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A
    11 750 ₽
    13 560 ₽
    4.8
    Электрическая цепная пила Makita UC4041A
    1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.7
    • -1 810 ₽
  • Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
    5 980 ₽
    4.7
    Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
    1800 Вт, 5.5 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 230 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 5.5
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Champion 120-14"
    5 950 ₽
    4.7
    Электрическая цепная пила Champion 120-14"
    2000 Вт, 3.78 кг
    Мощность двигаделя: 2000 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.78
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    4 390 ₽
    5.0
    Электрическая цепная пила Huter ELS-1500P
    1500 Вт, 13 м/с, 3.8 кг
    Мощность двигаделя: 1500 Вт
    Длина шины, см: 30.5
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.8
  • Электрическая цепная пила Sturm CC9916
    4 990 ₽
    4.0
    Электрическая цепная пила Sturm CC9916
    1600 Вт, 6 м/с, 2.9 кг
    Мощность двигаделя: 1600 Вт
    Длина шины, см: 30.5
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 2.9
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Парма М6
    3 910 ₽
    4 390 ₽
    Электрическая цепная пила Парма М6
    1000 Вт, 6 м/с, 3.3 кг
    Мощность двигаделя: 1000 Вт
    Длина шины, см: 30
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.3
    • -480 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
    5 990 ₽
    6 490 ₽
    4.0
    Электрическая цепная пила Daewoo DACS 1900E
    1850 Вт, 12 м/с, 3.88 кг
    Мощность двигаделя: 1850 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.88
    • -500 ₽
    • Персональная скидка
  • Электропила Champion 118-14"
    6 100 ₽
    4.3
    Электропила Champion 118-14"
    1800 Вт, 4.35 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.35
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Huter ELS-2400
    6 111 ₽
    4.5
    Электрическая цепная пила Huter ELS-2400
  • Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    3 572 ₽
    4 810 ₽
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 35/1600
    1600 Вт, 12 м/с, 3.5 кг
    Мощность двигаделя: 1600 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.5
    • -1 238 ₽
  • Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
    5 599 ₽
    5 670 ₽
    Электрическая цепная пила Carver RSE-1800М 14" 01.014.00007
    1800 Вт, 15 м/с, 4.6 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.6
    • -71 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрическая пила Al-Ko EKS 2000/35
    8 990 ₽
    Электрическая пила Al-Ko EKS 2000/35
    2000 Вт, 13 м/с, 5.8 кг
    Мощность двигаделя: 2000 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 230 В
    Шаг цепи, дюйм: 3/8
    Вес, кг: 5.8
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    5 590 ₽
    5 740 ₽
    Электрическая цепная пила Kolner KECS 40/1800
    1800 Вт, 12 м/с, 3.5 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 3.5
    • -150 ₽
  • Электрическая пила Al-Ko EKI 2200/40
    11 990 ₽
    Электрическая пила Al-Ko EKI 2200/40
    2200 Вт, 13 м/с, 5.96 кг
    Мощность двигаделя: 2200 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 230, 240 В
    Шаг цепи, дюйм: 3/8
    Вес, кг: 5.96
  • Электрическая цепная пила Brait BR-1800, 1800 Вт, шина 16' 57 зв. 01.09.002.045
    4 500 ₽
    Электрическая цепная пила Brait BR-1800, 1800 Вт, шина 16' 57 зв. 01.09.002.045
    2200 Вт, 4 кг
    Мощность двигаделя: 2200 Вт
    Длина шины, см: 40.5
    Напряжение: 220 В
    Вес, кг: 4
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
    9 490 ₽
    Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
    2000 Вт, 13 м/с, 4.8 кг
    Мощность двигаделя: 2000 Вт
    Длина шины, см: 45
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.8
    • Персональная скидка
  • Пила цепная электрическая Kolner KECS 40/1700
    4 581 ₽
    5 090 ₽
    Пила цепная электрическая Kolner KECS 40/1700
    1700 Вт, 12 м/с, 3.5 кг
    Мощность двигаделя: 1700 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 220, 240 В
    Шаг цепи, дюйм: 3/8
    Вес, кг: 3.5
    • -509 ₽
  • Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034
    7 570 ₽
    Электрическая цепная пила Brait BR-2200S 01.09.005.034
    2200 Вт, 4.15 кг
    Мощность двигаделя: 2200 Вт
    Длина шины, см: 40.5
    Напряжение: 220 В
    Вес, кг: 4.15
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
    7 450 ₽
    8 490 ₽
    Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
    1800 Вт, 11 м/с, 4.8 кг
    Мощность двигаделя: 1800 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.8
    • -1 040 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрическая цепная пила Brait BR-1514 1500 Вт, шина 14" 52 зв. 01.09.007.083
    4 200 ₽
    Электрическая цепная пила Brait BR-1514 1500 Вт, шина 14" 52 зв. 01.09.007.083
    1500 Вт, 2.7 кг
    Мощность двигаделя: 1500 Вт
    Длина шины, см: 35
    Напряжение: 220 В
    Вес, кг: 2.7
    • Персональная скидка
  • Электропила Champion 522N-18
    7 800 ₽
    Электропила Champion 522N-18
    2200 Вт, 14 м/с, 4.1 кг
    Мощность двигаделя: 2200 Вт
    Длина шины, см: 45
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4.1
    • Персональная скидка
  • Электропила Champion 520N-16
    7 550 ₽
    Электропила Champion 520N-16
    2000 Вт, 14 м/с, 4 кг
    Мощность двигаделя: 2000 Вт
    Длина шины, см: 40
    Напряжение: 220 В
    Шаг цепи, дюйм: 0.375
    Вес, кг: 4
    • Персональная скидка
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