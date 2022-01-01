Клеммы заземления 400А
Найдено: 7 товаров
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- 678 ₽770 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Вес, кг: 0.3
- -92 ₽
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- 410 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Макс. раскрытие зажима, мм: 50Вес, кг: 0.25
- 761 ₽Тип сварочной клеммы магнитныйМакс. ток, А: 400Вес, кг: 0.62
- 1 054 ₽1 240 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Вес, кг: 0.332
- -186 ₽
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- 1 071 ₽1 260 ₽Тип сварочной клеммы магнитныйМакс. ток, А: 400Вес, кг: 0.85
- -189 ₽
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- 530 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Макс. раскрытие зажима, мм: 50Вес, кг: 160
- 715 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Вес, кг: 0.35
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить клеммы заземления 400а в городе Ярославль по цене от 410 до 1071 рубль. В наличии более 7 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.