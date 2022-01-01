Клеммы заземления крокодилы
Найдено: 19 товаров
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- 260 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 300Вес, кг: 0.206
- 480 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 250Вес, кг: 0.22
- 760 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. раскрытие зажима, мм: 50Вес, кг: 0.36
- 485 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 300Вес, кг: 0.38
- 570 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 500Макс. раскрытие зажима, мм: 60Вес, кг: 0.34
- 395 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 250Вес, кг: 0.15
- 678 ₽770 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Вес, кг: 0.3
- -92 ₽
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- 410 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Макс. раскрытие зажима, мм: 50Вес, кг: 0.25
- 350 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 250Макс. раскрытие зажима, мм: 50Вес, кг: 0.22
- 570 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 500Вес, кг: 0.41
- 1 054 ₽1 240 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Вес, кг: 0.332
- -186 ₽
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- 590 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 315Вес, кг: 0.26
- 530 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Макс. раскрытие зажима, мм: 50Вес, кг: 160
- 715 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Вес, кг: 0.35
- 240 ₽Тип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 300Вес, кг: 0.2
- Нет в наличииТип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 200Вес, кг: 0.18
- Нет в наличииТип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 200Вес, кг: 0.23
- Нет в наличииТип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 500Вес, кг: 0.59
- Нет в наличииТип сварочной клеммы зажим/крокодилМакс. ток, А: 300Вес, кг: 0.59
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить клеммы заземления крокодилы в городе Ярославль по цене от 230 до 1054 рубля. В наличии более 19 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.