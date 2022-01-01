Комбинированные торцовочные пилы
Найдено: 116 товаров
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- 16 699 ₽Мощность, Вт: 1100Вес, кг: 9.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 20 580 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
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- 9 210 ₽Мощность, Вт: 1300Вес, кг: 5.4Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5500
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- 43 799 ₽Мощность, Вт: 1450Вес, кг: 17.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4500
- 7 000 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 7.8Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
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- 18 000 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 23Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 4800
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- 29 939 ₽35 000 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 22.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3800
- -5 061 ₽
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- 27 000 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 16.8Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62Число оборотов, об/мин: 5000
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- 16 200 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.5Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 4800
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- 13 900 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 9Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55Число оборотов, об/мин: 4500
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- 17 090 ₽21 720 ₽Мощность, Вт: 2200Вес, кг: 12.5Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72
- -4 630 ₽
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- 36 759 ₽50 390 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 13.7Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 93Число оборотов, об/мин: 4800
- -13 631 ₽
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- 22 990 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72Число оборотов, об/мин: 5000
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- 17 390 ₽Мощность, Вт: 1900Вес, кг: 12.63Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80Число оборотов, об/мин: 5000
- 7 790 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 12.63Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 17 140 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 10Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5000
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- 11 990 ₽Мощность, Вт: 1700Вес, кг: 4.9Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
- 34 880 ₽35 320 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 11Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4600
- -440 ₽
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- 39 000 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 18Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4500
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- 14 024 ₽18 880 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 12Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62Число оборотов, об/мин: 5000
- -4 856 ₽
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- 10 800 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 15Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 5800
- 16 990 ₽22 770 ₽Мощность, Вт: 2000Вес, кг: 17.3Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 85Число оборотов, об/мин: 6000
- -5 780 ₽
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- 48 499 ₽63 520 ₽Мощность, Вт: 1430Вес, кг: 19.9Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 4300
- -15 021 ₽
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- 36 990 ₽Мощность, Вт: 1700Вес, кг: 25.4Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3800
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Комбинированные торцовочные пилы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 429 рублей до 80 299 рублей. В наличии более 84 наименования. Купить Комбинированные торцовочные пилы on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.