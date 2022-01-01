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Компрессоры

Компрессоры 10 бар

  • Рабочее давление, бар: 10
Найдено: 114 товаров
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Компрессоры воздушные 10 бар (атмосфер) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 570 рублей до 280 096 рублей. В наличии более 98 наименований. Электрические компрессоры высокого давления 10 атм работают от сети 220в или 380в. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.