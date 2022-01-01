Компрессоры 10л
Найдено: 6 товаров
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- 11 650 ₽Мощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
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- Нет в наличииМощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
Компрессоры 10л в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 130 рублей до 23 657 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить компрессор воздушный электрический на 10 литров вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.