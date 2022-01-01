Компрессоры 400 л/мин
Найдено: 19 товаров
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- 26 300 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
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- 45 799 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 29 240 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Персональная скидка
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- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
Воздушные компрессоры 400 л/мин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 510 рублей до 51 662 рубля. В наличии более 21 наименование. Купить компрессор с производительностью 400 литров в минуту вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.