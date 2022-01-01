Компрессоры на 8 бар (атм) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 259 447 рублей. В наличии более 147 наименований. Электрические компрессоры с давлением 8 атмосфер подключаются к обычной электросети 220в, что позволяет их использовать практически в любом месте, главное, чтобы был доступ к розетке. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.