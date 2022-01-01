Компрессоры 8 бар
Найдено: 159 товаров
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- 8 470 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 36 510 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 20 770 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 13 100 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- 17 740 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 19 623 ₽20 800 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
- -1 177 ₽
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- 17 820 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 22 990 ₽26 990 ₽Компрессор поршневой масляный Quattro Elementi KM 50-380 ( 380л/мин, 50л, 3 л.с, 8 бар, 41 кг. V-образный) 248-504Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -4 000 ₽
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- 26 300 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
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- 11 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 15 490 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
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- 16 770 ₽Мощность, Вт: 1000Макс. давление, бар: 8
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- 29 100 ₽31 900 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -2 800 ₽
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- 16 300 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
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- 11 650 ₽Мощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
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- 14 370 ₽Компрессор поршневой Patriot WO 24-160 525306375 безмасляный 160 л/мин, 8 бар, 1100 Вт, 24 л, быстросъемный 1/4"Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 14 900 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
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- 12 300 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 7 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220
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- 12 720 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 12 990 ₽15 555 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -2 565 ₽
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- 7 180 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 9 175 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 29 240 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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Компрессоры на 8 бар (атм) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 259 447 рублей. В наличии более 147 наименований. Электрические компрессоры с давлением 8 атмосфер подключаются к обычной электросети 220в, что позволяет их использовать практически в любом месте, главное, чтобы был доступ к розетке. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.