Компрессоры бесшумные
Найдено: 32 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 17 820 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Персональная скидка
-
- 11 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Персональная скидка
-
- 16 770 ₽Мощность, Вт: 1000Макс. давление, бар: 8
- Персональная скидка
-
- 11 650 ₽Мощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
- Персональная скидка
-
- 14 370 ₽Компрессор поршневой Patriot WO 24-160 525306375 безмасляный 160 л/мин, 8 бар, 1100 Вт, 24 л, быстросъемный 1/4"Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
- Персональная скидка
-
- 12 720 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
- Персональная скидка
-
- 12 590 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Персональная скидка
-
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииМощность, Вт: 950Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 750Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: винтовойНапряжение сети, В: 380
- Нет в наличииТип компрессора: винтовойНапряжение сети, В: 380
Компрессоры воздушные бесшумные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 810 рублей до 280 096 рублей. Малошумные компрессоры отлично подходят для пневмоинструмента, а тихая и бесшумная работа прибора делает рабочее место более комфортным. В наличии более 23 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.