Компрессоры для автосервиса
Найдено: 179 товаров
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- 45 790 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 36 510 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 20 770 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 42 374 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 47 130 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 42 340 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 43 700 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 19 623 ₽20 800 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
- -1 177 ₽
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- 17 820 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 70 162 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 58 099 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- 22 990 ₽26 990 ₽Компрессор поршневой масляный Quattro Elementi KM 50-380 ( 380л/мин, 50л, 3 л.с, 8 бар, 41 кг. V-образный) 248-504Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -4 000 ₽
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- 108 772 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 40 910 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 116 300 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 26 300 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
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- 91 013 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 15 490 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
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- 29 100 ₽31 900 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -2 800 ₽
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- 78 370 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- 45 799 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 60 707 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 36 990 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220
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- 52 311 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
Компрессоры для автосервиса в интернет-магазине «Бигам» по цене от 250 рублей до 280 096 рублей. В наличии более 164 наименования. Большой выбор сервисных компрессоров позволит подобрать наилучшее решение для автомастерской. Купить оборудование вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.