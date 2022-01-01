Компрессоры для продувки компьютера
Найдено: 16 товаров
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- 8 470 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 11 650 ₽Мощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
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- 12 300 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 12 720 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
- Персональная скидка
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- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 750Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 750Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
Компрессор для продувки компьютера в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 16 249 рублей. В наличии более 18 наименований. Портативный мини компрессор пригоден для чистки от пыли ПК (компьютеров), ноутбуков, оргтехники и различной электроники. Достаточно с некоторой периодичностью обдувать электронику, чтобы на ней не скапливалась пыль, которая может спровоцировать перегрев техники и ее выход из строя. Купить портативный компьютерный мини компрессор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.