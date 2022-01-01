Компрессор для продувки компьютера в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 16 249 рублей. В наличии более 18 наименований. Портативный мини компрессор пригоден для чистки от пыли ПК (компьютеров), ноутбуков, оргтехники и различной электроники. Достаточно с некоторой периодичностью обдувать электронику, чтобы на ней не скапливалась пыль, которая может спровоцировать перегрев техники и ее выход из строя. Купить портативный компьютерный мини компрессор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.