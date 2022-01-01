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Компрессоры

Компрессоры для шиномонтажа

  • Производительность, л/мин: от 420
  • Объем ресивера, л: от 100
Найдено: 66 товаров
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Компрессоры для шиномонтажа в интернет-магазине «Бигам» по цене от 810 рублей до 280 096 рублей. В наличии более 54 наименования. Шиномонтажный компрессор обладает большим объемом ресивера и повышенной производительностью. Агрегаты рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение рабочей смены. Купить воздушный компрессор для шиномонтажки вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.