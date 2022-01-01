Компрессоры для штукатурки
Найдено: 73 товара
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- 13 100 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- 17 740 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 17 820 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 11 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 7 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220
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- 9 175 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 29 850 ₽Мощность, Вт: 2000Макс. давление, бар: 8
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- 12 152 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220
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- 15 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 15 990 ₽19 060 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -3 070 ₽
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- 12 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 13 025 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 12 590 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 11 490 ₽13 360 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -1 870 ₽
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
Компрессоры для штукатурки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 180 рублей до 45 907 рублей. В наличии более 73 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.