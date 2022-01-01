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Компрессоры

Компрессоры для штукатурки

  • Производительность, л/мин: от 200 до 300
  • Объем ресивера, л: от 24 до 50
  • Напряжение сети, В: 220
Найдено: 73 товара
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Компрессоры для штукатурки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 180 рублей до 45 907 рублей. В наличии более 73 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.