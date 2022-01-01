Компрессоры на 50 л
Найдено: 81 товар
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- 36 510 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 20 770 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 42 374 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 42 340 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 19 623 ₽20 800 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
- -1 177 ₽
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- 17 820 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 58 099 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- 22 990 ₽26 990 ₽Компрессор поршневой масляный Quattro Elementi KM 50-380 ( 380л/мин, 50л, 3 л.с, 8 бар, 41 кг. V-образный) 248-504Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -4 000 ₽
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- 26 300 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
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- 15 490 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: однопоршневой
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- 29 100 ₽31 900 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -2 800 ₽
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- 36 990 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220
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- 29 240 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 29 850 ₽Мощность, Вт: 2000Макс. давление, бар: 8
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- 32 990 ₽46 790 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220
- -13 800 ₽
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- 15 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 15 990 ₽19 060 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -3 070 ₽
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- 21 310 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 13 025 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 12 590 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Макс. давление, бар: 8
Компрессоры на 50 л в интернет-магазине «Бигам» по цене от 250 рублей до 69 793 рубля. В наличии более 80 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.