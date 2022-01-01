Компрессоры пневматические строительные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 020 рублей до 280 096 рублей. В наличии более 46 наименований. Воздушные компрессоры превосходно справляются со строительными и монтажными работами, можно подключить любой пневмоинструмент. Есть стационарные и передвижные модели. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.