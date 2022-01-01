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Газовые котлы

Котлы газовые двухконтурные

  • Число контуров: двухконтурный
Найдено: 76 товаров
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  • Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    47 330 ₽
    Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    192 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 192
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    65 900 ₽
    72 750 ₽
    4.8
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -6 850 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
    55 900 ₽
    58 360 ₽
    4.7
    Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
    • -2 460 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    63 100 ₽
    4.9
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    44 900 ₽
    Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    86 200 ₽
    4.2
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    59 150 ₽
    5.0
    Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    39 900 ₽
    49 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -10 000 ₽
  • Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
    75 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
    230 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 230
    Число контуров: двухконтурный
  • Котел газовый настенный Ferroli VITABEL F24
    33 900 ₽
    37 500 ₽
    Котел газовый настенный Ferroli VITABEL F24
    240 м²
    Тип камеры сгорания: нет
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -3 600 ₽
  • Газовый котел Navien Deluxe S-16K
    39 650 ₽
    Газовый котел Navien Deluxe S-16K
    160 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 160
    Число контуров: двухконтурный
  • Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    71 820 ₽
    Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Protherm Рысь HK 24
    59 900 ₽
    Газовый котел Protherm Рысь HK 24
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Navien Deluxe S-20K
    40 350 ₽
    Газовый котел Navien Deluxe S-20K
    200 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: двухконтурный
  • Котёл газовый Navien Heatluxe NGB210 - 24K
    31 900 ₽
    Котёл газовый Navien Heatluxe NGB210 - 24K
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
    89 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Siberia 11К
    40 100 ₽
    5.0
    Газовый котел Siberia 11К
    125 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 125
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Siberia 17 K
    46 080 ₽
    5.0
    Газовый котел Siberia 17 K
    200 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: двухконтурный
  • Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682
    60 240 ₽
    Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Котел газовый Siberia 23 K
    52 000 ₽
    Котел газовый Siberia 23 K
    250 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
    Нет в наличии
    4.6
    Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
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  • Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
    Нет в наличии
    2.7
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
    230 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 230
    Число контуров: двухконтурный
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  • Твердотопливный котел Конорд КСц-ГВ-31,5Н
    Нет в наличии
    5.0
    Твердотопливный котел Конорд КСц-ГВ-31,5Н
    315 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 315
    Число контуров: двухконтурный
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  • Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
    Нет в наличии
    4.4
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
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Котлы газовые двухконтурные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 17 900 рублей до 158 600 рублей. В наличии более 42 наименования. Купить 2х контурный газовый котел вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.