Краги утепленные спилковые
Найдено 4 товара
Сортировать по:
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 370 ₽хлопок, спилок, флис, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопок, спилок, флисЦвет: красныйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- 520 ₽спилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: красныйДлина, мм: 350Количество пальцев: пятипалые
- Нет в наличииспилок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: спилокЦвет: черный, оранжевыйКоличество пальцев: пятипалые
- Нет в наличиихлопок, 10/XLТип: сварочные крагиМатериал: хлопокЦвет: серыйКоличество пальцев: пятипалые
Краги утепленные спилковые в интернет-магазине «Бигам» по цене от 250 рублей до 1 340 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.