Краны шаровые полипропиленовые 20 мм
Найдено 10 товаров
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- 140 ₽20 ммДиаметр трубы: 20 мм
- 290 ₽1/2", 20 ммДиаметр трубы: 20 мм
- 199 ₽200 ₽20 ммДиаметр трубы: 20 мм
- -1 ₽
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- 300 ₽1/2", 20 ммДиаметр трубы: 20 мм
- 180 ₽20 ммДиаметр трубы: 20 мм
- 292 ₽300 ₽1/2", 20 ммДиаметр трубы: 20 мм
- -8 ₽
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- 298 ₽300 ₽1/2", 20 ммДиаметр трубы: 20 мм
- -2 ₽
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- 325 ₽1/2", 20 ммДиаметр трубы: 20 мм
- Нет в наличии20 ммДиаметр трубы: 20 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить краны шаровые полипропиленовые 20 мм в Москве по цене от 140 до 325 рублей. В наличии более 10 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.