Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить краны шаровые с накидной гайкой 3/4 дюйма в Москве по цене от 340 до 1120 рублей. В наличии более 8 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.