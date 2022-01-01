Кромочные фрезы с подшипником
Найдено 19 товаров
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- 1 425 ₽1 500 ₽Внешний диаметр фрезы 8 ммДлина фрезы 53 мм
- -75 ₽
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- 1 080 ₽Внешний диаметр фрезы 28.6 ммДлина фрезы 59 мм
- Персональная скидка
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- 1 083 ₽Внешний диаметр фрезы 31.8 ммДлина фрезы 62 мм
- Персональная скидка
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- 937 ₽Внешний диаметр фрезы 25.5 ммДлина фрезы 57 мм
- Персональная скидка
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- 1 548 ₽1 630 ₽Внешний диаметр фрезы 10 ммДлина фрезы 57 мм
- -82 ₽
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- 1 293 ₽Внешний диаметр фрезы 38.1 ммДлина фрезы 64 мм
- Персональная скидка
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- 1 074 ₽Внешний диаметр фрезы 31.8 ммДлина фрезы 57 мм
- Персональная скидка
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- 1 286 ₽Внешний диаметр фрезы 38.1 ммДлина фрезы 73 мм
- Персональная скидка
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- 633 ₽Внешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 70 мм
- 863 ₽Внешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 76 мм
- Персональная скидка
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- 669 ₽Внешний диаметр фрезы 16 ммДлина фрезы 70 мм
- 977 ₽Внешний диаметр фрезы 28.5 ммДлина фрезы 57 мм
- Персональная скидка
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- 937 ₽Внешний диаметр фрезы 25.5 ммДлина фрезы 57 мм
- Персональная скидка
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- 1 383 ₽Внешний диаметр фрезы 38.1 ммДлина фрезы 57 мм
- Персональная скидка
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- 1 075 ₽Внешний диаметр фрезы 31.8 ммДлина фрезы 67 мм
- Персональная скидка
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- 1 074 ₽Внешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 92 мм
- Персональная скидка
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- 1 615 ₽Внешний диаметр фрезы 19 ммДлина фрезы 105 мм
- Персональная скидка
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- 1 298 ₽Внешний диаметр фрезы 38.1 ммДлина фрезы 64 мм
- Персональная скидка
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- 579 ₽Внешний диаметр фрезы 9.5 ммДлина фрезы 57 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кромочные фрезы с подшипником в городе Ярославль по цене от 579 до 1615 рублей. В наличии более 19 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.