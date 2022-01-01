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Культиваторы бензиновые

Мотокультиваторы 4 л.с.

  • Мощность, л.с: 4
Найдено: 6 товаров
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  • Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    44 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    80 см.куб., 39 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
  • Мотокультиватор Champion ВC4401
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC4401
    140 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 380 мм
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  • Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Нет в наличии
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    93 см.куб., 35 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
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  • Культиватор Pubert ECO 40B C2
    Нет в наличии
    Культиватор Pubert ECO 40B C2
    148 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Культиватор Pubert COMPACT 40B C
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Pubert COMPACT 40B C
    127 см.куб., 50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Культиватор Master-Yard MB 40 R
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Master-Yard MB 40 R
    98 см.куб., 20 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 460 мм
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Мотокультиваторы 4 л.с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 24 990 рублей до 43 000 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить бензиновый культиватор на 6 лс вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.