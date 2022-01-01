Мотокультиваторы 4 л.с.
Найдено: 6 товаров
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- 44 000 ₽80 см.куб., 39 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
- Нет в наличии140 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 380 мм
- Нет в наличии93 см.куб., 35 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
- Нет в наличии148 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии127 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии98 см.куб., 20 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 460 мм
Мотокультиваторы 4 л.с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 24 990 рублей до 43 000 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить бензиновый культиватор на 6 лс вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.