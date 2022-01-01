Культиваторы для грядок и дачи в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 151 рубль до 41 990 рублей. В наличии более 37 наименований. Садовый мотокультиватор для копки земли, огорода и грядок есть в двух вариантах: электрический и бензиновый. На маленькой площади дачи или сада удобно использовать электрический культиватор, а вот для вспашки почвы большой территории целесообразно приобрести бензиновый. Это отличная садовая техника для приусадебного участка. Купить мотокультиватор для обработки дачного участка вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.