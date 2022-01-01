Культиваторы для грядок и дачи
Найдено: 44 товара
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- 12 940 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 180Ширина обработки, мм: 460
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- 12 900 ₽51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- 15 990 ₽17 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 230Ширина обработки, мм: 400
- -2 000 ₽
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- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- 29 990 ₽98 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 420 мм
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- 7 999 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
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- 32 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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- 16 990 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
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- 33 990 ₽149 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
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- 22 290 ₽28 880 ₽139 см.куб., 38.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- -6 590 ₽
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- 11 800 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 10.2Глубина обработки, мм: 205Ширина обработки, мм: 450
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- 19 990 ₽электрический, 12 кгТип: электрическийКоличество фрез: 4 штКоробка передач: нетМаксимальная глубина обработки, мм: 195Количество передач: 1 вперед
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- 7 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 400Вес, кг: 4Глубина обработки, мм: 155Ширина обработки, мм: 190
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- 11 990 ₽электрический, 4 кгТип: электрическийКоличество фрез: 24 штМаксимальная глубина обработки, мм: 155Максимальная ширина обработки, мм: 200Вес, кг: 4
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- Нет в наличии52 см.куб., 12 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 260 мм
- Нет в наличии140 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 380 мм
- Нет в наличии87 см.куб., 31.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 14Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличии51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 12.1Глубина обработки, мм: 195Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличии87 см.куб., 31 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
- Нет в наличии42 см.куб., 18.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.7Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 235 мм
Культиваторы для грядок и дачи в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 151 рубль до 41 990 рублей. В наличии более 37 наименований. Садовый мотокультиватор для копки земли, огорода и грядок есть в двух вариантах: электрический и бензиновый. На маленькой площади дачи или сада удобно использовать электрический культиватор, а вот для вспашки почвы большой территории целесообразно приобрести бензиновый. Это отличная садовая техника для приусадебного участка. Купить мотокультиватор для обработки дачного участка вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.