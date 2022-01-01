Культиваторы для женщин
Найдено: 19 товаров
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- 12 940 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 180Ширина обработки, мм: 460
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- 15 990 ₽17 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 230Ширина обработки, мм: 400
- -2 000 ₽
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- 7 999 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
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- 16 990 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
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- 11 800 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 10.2Глубина обработки, мм: 205Ширина обработки, мм: 450
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- 19 990 ₽электрический, 12 кгТип: электрическийКоличество фрез: 4 штКоробка передач: нетМаксимальная глубина обработки, мм: 195Количество передач: 1 вперед
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- 7 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 400Вес, кг: 4Глубина обработки, мм: 155Ширина обработки, мм: 190
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- 11 990 ₽электрический, 4 кгТип: электрическийКоличество фрез: 24 штМаксимальная глубина обработки, мм: 155Максимальная ширина обработки, мм: 200Вес, кг: 4
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- Нет в наличии52 см.куб., 12 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 260 мм
- Нет в наличии12 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии12 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.8Вес, кг: 11.6Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличии11 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии11.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии21 см.куб., 10 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 210 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
Культиваторы для женщин в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 800 рублей до 40 490 рублей. В наличии более 15 наименований. Маленький культиватор легко справится с грядками и огородом. Купить женский легкий мотокультиватор для дачи вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.