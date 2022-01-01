Культиваторы на 7 л.с.
Найдено: 19 товаров
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- 55 000 ₽212 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- 30 890 ₽64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- 69 900 ₽270 см.куб., 110 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1250 мм
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- 89 900 ₽420 см.куб., 120 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 16Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1500 мм
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- Нет в наличии212 см.куб., 78 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 845 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 52.1 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 780 мм
- Нет в наличии50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии208 см.куб., 65 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 84 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 830 мм
- Нет в наличии208 см.куб., 54.4 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
- Нет в наличии87 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 54 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 650 мм
- Нет в наличии208 см.куб., 82 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 3 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 72 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии208 см.куб., 59 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 950 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 560 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 76 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 3 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 75 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
Культиваторы на 7 л.с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 14 990 рублей до 58 200 рублей. В наличии более 17 наименований. Купить бензиновый мотокультиватор мощностью 7 лошадиных сил вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.