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Культиваторы бензиновые

Культиваторы на 7 л.с.

  • Мощность, л.с: от 7
Найдено: 19 товаров
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  • Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    55 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    212 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
  • Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    30 890 ₽
    5.0
    Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    64 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
  • Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    69 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    270 см.куб., 110 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1250 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    89 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    420 см.куб., 120 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 16
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1500 мм
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор Champion BC8813
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion BC8813
    212 см.куб., 78 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 845 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC7712
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC7712
    212 см.куб., 52.1 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 780 мм
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  • Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.
    50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Бензиновый культиватор Patriot Кама 7
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Patriot Кама 7
    208 см.куб., 65 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Мотокультиватор Champion BC8716
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion BC8716
    212 см.куб., 84 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 830 мм
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  • Бензиновый культиватор Patriot P700
    Нет в наличии
    4.0
    Бензиновый культиватор Patriot P700
    208 см.куб., 54.4 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 800 мм
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  • Бензиновый мотоблок Maxcut MC 750 (с 2 пневматическими колесами P4.00-8 D-1)
    Нет в наличии
    4.5
    Бензиновый мотоблок Maxcut MC 750 (с 2 пневматическими колесами P4.00-8 D-1)
    87 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
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  • Культиватор PATRIOT Крот II 460104586
    Нет в наличии
    4.5
    Культиватор PATRIOT Крот II 460104586
    212 см.куб., 54 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 650 мм
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  • Бензиновый культиватор Patriot Кубань 460104592
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Patriot Кубань 460104592
    208 см.куб., 82 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 3 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор бензиновый Huter MK-7000C 70/5/20
    212 см.куб., 72 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
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  • Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    212 см.куб., 64 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор Patriot Байкал 460104590
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Patriot Байкал 460104590
    208 см.куб., 59 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 950 мм
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  • Культиватор бензиновый ELITECH КБ 70
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый ELITECH КБ 70
    212 см.куб., 50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 560 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВС7714
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВС7714
    212 см.куб., 76 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 3 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 800 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВС7713
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВС7713
    212 см.куб., 75 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 800 мм
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Культиваторы на 7 л.с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 14 990 рублей до 58 200 рублей. В наличии более 17 наименований. Купить бензиновый мотокультиватор мощностью 7 лошадиных сил вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.