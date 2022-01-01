Культиваторы недорогие
Найдено: 40 товаров
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- 12 940 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 180Ширина обработки, мм: 460
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- 12 900 ₽51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- 7 999 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
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- 11 800 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 10.2Глубина обработки, мм: 205Ширина обработки, мм: 450
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- 7 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 400Вес, кг: 4Глубина обработки, мм: 155Ширина обработки, мм: 190
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- 11 990 ₽электрический, 4 кгТип: электрическийКоличество фрез: 24 штМаксимальная глубина обработки, мм: 155Максимальная ширина обработки, мм: 200Вес, кг: 4
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- Нет в наличии52 см.куб., 12 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 260 мм
- Нет в наличии12 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 14Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличии51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- Нет в наличии73 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 480 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 12.1Глубина обработки, мм: 195Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличии12 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии26 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 460 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличии87 см.куб., 31 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
- Нет в наличии42 см.куб., 18.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.7Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 235 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 15Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.6Вес, кг: 12.05Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.8Вес, кг: 11.6Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
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