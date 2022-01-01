Культиваторы большие и тяжелые
Найдено: 21 товар
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- 36 990 ₽49 990 ₽196 см.куб., 67 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 750 мм
- -13 000 ₽
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- 59 990 ₽212 см.куб., 93 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 950 мм
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- 29 100 ₽196 см.куб., 52.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
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- 74 000 ₽163 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- 69 900 ₽270 см.куб., 110 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1250 мм
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- 89 900 ₽420 см.куб., 120 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 16Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1500 мм
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- 42 990 ₽50.3 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
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- Нет в наличии193 см.куб., 75 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 56 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 93 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 950 мм
- Нет в наличии87 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии198 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 65 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 960 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии208 см.куб., 59 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 950 мм
- Нет в наличии75 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии198 см.куб., 77 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 750 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 76 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 3 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 90 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 430 мм
- Нет в наличии212 см.куб., 75 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 65 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 960 мм
Культиваторы большие и тяжелые в интернет-магазине «Бигам» по цене от 16 320 рублей до 105 990 рублей. В наличии более 20 наименований. Купить тяжелый мотокультиватор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.