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Культиваторы

Культиваторы большие и тяжелые

  • Класс культиватора: тяжелый
Найдено: 21 товар
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  • Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    36 990 ₽
    49 990 ₽
    4.8
    Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    196 см.куб., 67 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 750 мм
    • -13 000 ₽
  • Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    59 990 ₽
    4.4
    Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    212 см.куб., 93 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 950 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    29 100 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    196 см.куб., 52.2 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор Caiman Terro 60H C2
    74 000 ₽
    5.0
    Культиватор Caiman Terro 60H C2
    163 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
  • Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    69 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    270 см.куб., 110 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1250 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    89 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    420 см.куб., 120 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 16
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1500 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    42 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    50.3 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор Caiman Q JUNIOR 60S TWK+
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman Q JUNIOR 60S TWK+
    193 см.куб., 75 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
    Нет в наличии
    3.0
    Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
    196 см.куб., 56 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор HUSQVARNA TF338 9673168-01
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор HUSQVARNA TF338 9673168-01
    212 см.куб., 93 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 950 мм
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  • Бензиновый мотоблок Maxcut MC 750 (с 2 пневматическими колесами P4.00-8 D-1)
    Нет в наличии
    4.5
    Бензиновый мотоблок Maxcut MC 750 (с 2 пневматическими колесами P4.00-8 D-1)
    87 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
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  • Культиватор PATRIOT 6.5/900 FB PG Florida-2
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор PATRIOT 6.5/900 FB PG Florida-2
    198 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 800 мм
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  • Культиватор Нева МК-200-С 6.0
    Нет в наличии
    4.5
    Культиватор Нева МК-200-С 6.0
    169 см.куб., 65 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 960 мм
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  • Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    212 см.куб., 64 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор Patriot Байкал 460104590
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Patriot Байкал 460104590
    208 см.куб., 59 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 950 мм
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  • Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
    75 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Patriot T 7/750 2FB PG Dakota
    198 см.куб., 77 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 750 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВС7714
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВС7714
    212 см.куб., 76 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 3 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 800 мм
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  • Культиватор Husqvarna TR430
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Husqvarna TR430
    169 см.куб., 90 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 430 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВС7713
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВС7713
    212 см.куб., 75 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 800 мм
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  • Культиватор НЕВА МК-200-Н 5.0
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор НЕВА МК-200-Н 5.0
    163 см.куб., 65 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 960 мм
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Культиваторы большие и тяжелые в интернет-магазине «Бигам» по цене от 16 320 рублей до 105 990 рублей. В наличии более 20 наименований. Купить тяжелый мотокультиватор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.