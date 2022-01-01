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Бензиновые триммеры

Легкие бензиновые триммеры

  • Вес, кг: до 5
Найдено: 37 товаров
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  • Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    25 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.9
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    15 990 ₽
    4.3
    Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    леска, 0.9 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.1
    Мощность 0.9 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    16 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.3
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 45
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Caiman WX21 364743
    32 000 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Caiman WX21 364743
    леска, диск, 20 см³
    Вес, кг: 4.5
    Двигатель 20 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    15 990 ₽
    3.3
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    леска, 0.8 л.с., 21.7 см³
    Вес, кг: 4.4
    Мощность 0.8 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 21.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stihl FS- 55 C-E
    26 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS- 55 C-E
    леска, нож, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 5
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновая газонокосилка Caiman WX21 PROMO
    30 000 ₽
    5.0
    Бензиновая газонокосилка Caiman WX21 PROMO
    леска, нож, 0.75 л.с., 19.8 см³
    Вес, кг: 4.5
    Мощность 0.75 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 19.8 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stihl FS40 AutoCut C 5-2 41440112309
    23 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS40 AutoCut C 5-2 41440112309
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.4
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 38
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stihl FS 70 41442000180
    42 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS 70 41442000180
    леска, диск, нож, 1.2 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.8
    Мощность 1.2 л.с.
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01
    32 890 ₽
    4.0
    Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01
    леска, 1.15 л.с., 27.6 см³
    Вес, кг: 4.67
    Мощность 1.15 л.с.
    Ширина скашивания, см: 43
    Двигатель 27.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
    51 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E 41492000011
    леска, нож, 1.2 л.с., 24.1 см³
    Вес, кг: 5
    Мощность 1.2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 24.1 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
    Нет в наличии
    4.1
    Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
    леска, нож, 0.95 л.с., 28 см³
    Вес, кг: 5
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 28 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
    Нет в наличии
    4.6
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
    леска, нож, 0.91 л.с., 21.2 см³
    Вес, кг: 4.72
    Мощность 0.91 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 21.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Echo GT-22GES
    Нет в наличии
    4.5
    Бензиновый триммер Echo GT-22GES
    леска, 0.91 л.с., 21.2 см³
    Вес, кг: 4.3
    Мощность 0.91 л.с.
    Ширина скашивания, см: 22.5
    Двигатель 21.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Caiman WX24 Promo
    Нет в наличии
    4.5
    Бензиновый триммер Caiman WX24 Promo
    нож, 1.2 л.с., 23 см³
    Вес, кг: 4.7
    Мощность 1.2 л.с.
    Двигатель 23 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25TR ECO
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25TR ECO
    леска, 1 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 4.5
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 38
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Caiman WX21L 364798
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый триммер Caiman WX21L 364798
    леска, диск, 20 см³
    Вес, кг: 4.3
    Двигатель 20 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Makita EM 2500U
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый триммер Makita EM 2500U
    леска, нож, 1 л.с., 24.5 см³
    Вес, кг: 4.5
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 24.5 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
    Нет в наличии
    4.7
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
    леска, нож, 0.91 л.с., 21.2 см³
    Вес, кг: 4.7
    Мощность 0.91 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 21.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
    Нет в наличии
    4.8
    Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
    леска, нож, 0.86 л.с., 21.1 см³
    Вес, кг: 4.4
    Мощность 0.86 л.с.
    Двигатель 21.1 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Нет в наличии
    5.0
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    леска, нож, 0.91 л.с., 21.2 см³
    Вес, кг: 4.72
    Мощность 0.91 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.4
    Двигатель 21.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Hitachi CG 23 ECNB
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый триммер Hitachi CG 23 ECNB
    леска, нож, 0.95 л.с., 22.5 см³
    Вес, кг: 4.9
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 22.5 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697
    Нет в наличии
    4.5
    Бензиновый триммер BIG-M BC200BM 364697
    леска, диск, 0.98 л.с., 19.8 см³
    Вес, кг: 4
    Мощность 0.98 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 19.8 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Patriot PT 2540 ECO
    Нет в наличии
    3.3
    Бензиновый триммер Patriot PT 2540 ECO
    леска, 1.1 л.с., 23 см³
    Вес, кг: 4.7
    Мощность 1.1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 23 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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