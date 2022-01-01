Легкие бензиновые триммеры
Найдено: 37 товаров
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- 25 990 ₽леска, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.9Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 15 990 ₽леска, 0.9 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.1Мощность 0.9 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 16 990 ₽леска, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.3Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 45Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 32 000 ₽леска, диск, 20 см³Вес, кг: 4.5Двигатель 20 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 15 990 ₽леска, 0.8 л.с., 21.7 см³Вес, кг: 4.4Мощность 0.8 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 21.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 26 990 ₽леска, нож, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 5Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 30 000 ₽леска, нож, 0.75 л.с., 19.8 см³Вес, кг: 4.5Мощность 0.75 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 19.8 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 23 990 ₽леска, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.4Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 38Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 42 990 ₽леска, диск, нож, 1.2 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.8Мощность 1.2 л.с.Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 32 890 ₽леска, 1.15 л.с., 27.6 см³Вес, кг: 4.67Мощность 1.15 л.с.Ширина скашивания, см: 43Двигатель 27.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 51 990 ₽леска, нож, 1.2 л.с., 24.1 см³Вес, кг: 5Мощность 1.2 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 24.1 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 0.95 л.с., 28 см³Вес, кг: 5Мощность 0.95 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 28 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 0.91 л.с., 21.2 см³Вес, кг: 4.72Мощность 0.91 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 21.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, 0.91 л.с., 21.2 см³Вес, кг: 4.3Мощность 0.91 л.с.Ширина скашивания, см: 22.5Двигатель 21.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиинож, 1.2 л.с., 23 см³Вес, кг: 4.7Мощность 1.2 л.с.Двигатель 23 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, 1 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 4.5Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 38Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 20 см³Вес, кг: 4.3Двигатель 20 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1 л.с., 24.5 см³Вес, кг: 4.5Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 24.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 0.91 л.с., 21.2 см³Вес, кг: 4.7Мощность 0.91 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 21.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 0.86 л.с., 21.1 см³Вес, кг: 4.4Мощность 0.86 л.с.Двигатель 21.1 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 0.91 л.с., 21.2 см³Вес, кг: 4.72Мощность 0.91 л.с.Ширина скашивания, см: 25.4Двигатель 21.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 0.95 л.с., 22.5 см³Вес, кг: 4.9Мощность 0.95 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 22.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 0.98 л.с., 19.8 см³Вес, кг: 4Мощность 0.98 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 19.8 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, 1.1 л.с., 23 см³Вес, кг: 4.7Мощность 1.1 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 23 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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