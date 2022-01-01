Мотоблоки легкого класса
Найдено: 12 товаров
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- 59 990 ₽6.5 л.с., 60 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 960 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 54 900 ₽7.5 л.с., 60 кгМощность 7.5 л. с.Ширина вспашки 96 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 52 190 ₽7 л.с., 54 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 750 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 70 190 ₽6.5 л.с., 55 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 730 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- Нет в наличии7 л.с., 53 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 163 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6.5 л.с., 52 кг, 207 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1050 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 53 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии60 кг, 212 см³Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 169 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
Легкие мотоблоки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19990 рублей до 54990 рублей. В наличии более 4 наименований. Купить мотоблоки с легкого класса on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.