Ленточные шлифовальные станки дисковые
Найдено 11 товаров
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- 9 110 ₽Напряжение сети для станка 220 ВМощность станка 330 Вт
- Персональная скидка
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- 11 100 ₽Напряжение сети для станка 220 ВМощность станка 375 Вт
- 38 490 ₽Напряжение сети для станка 230 ВМощность станка 800 Вт
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети для станка 220 ВМощность станка 400 Вт
- Нет в наличииНапряжение сети для станка 230 ВМощность станка 350 Вт
- Нет в наличииНапряжение сети для станка 230 ВМощность станка 1000 Вт
- Нет в наличииНапряжение сети для станка 220 ВМощность станка 400 Вт
- Нет в наличииНапряжение сети для станка 220 ВМощность станка 400 Вт
- Нет в наличииНапряжение сети для станка 220 ВМощность станка 750 Вт
- Нет в наличииНапряжение сети для станка 220 ВМощность станка 2000 Вт
- Нет в наличииНапряжение сети для станка 220 ВМощность станка 1500 Вт
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ленточные шлифовальные станки дисковые в городе Ярославль по цене от 7614 до 135000 рублей. В наличии более 11 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.