Лестницы 5 метров
Найдено: 32 товара
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- 11 913 ₽Высота площадки, м: 0.98
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- 13 550 ₽Высота площадки, м: 1.26
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- 12 485 ₽
- 7 508 ₽
- 7 510 ₽Высота площадки, м: 1.17
- 14 415 ₽
- Персональная скидка
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- 4 785 ₽
- 8 183 ₽
- Персональная скидка
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- 12 690 ₽13 439 ₽
- -749 ₽
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- Нет в наличииВысота площадки, м: 0.92
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Лестницы 5 метров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 080 рублей до 13 690 рублей. Купить Лестницы 5 метров on-line на сайте и оформить доставку на дом или самовывоз можно в наших регионах присутствия. В наличии более 27 наименований; Работаем: 24/7 — без выходных и праздников; Консультации по телефону 8 (800) 555-69-73 с 08.00 - 20.00; Самовывоз осуществляется в следующих регионах с 09.00 - 19.00: Москва, Ярославль, Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром; Оплата в наших магазинах производится: банковскими картами / наложенным платежом / по наличному и безналичному расчету; Доставка осуществляется по всем регионам России.