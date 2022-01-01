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Бетономешалки

Маленькие бетономешалки

  • Объем барабана, л: от 63 до 70
Найдено: 8 товаров
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Маленькие бетономешалки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 440 рублей до 28 872 рубля. В наличии более 8 наименований. Купить мини бетоносмеситель вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.