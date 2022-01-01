Мини шуруповерты
Найдено: 123 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 1 190 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 16 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- 7 899 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
-
- 8 399 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 7 990 ₽8 030 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -40 ₽
-
- 11 999 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 10 800 ₽12 210 ₽1600 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 410 ₽
-
- 13 258 ₽16 140 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 882 ₽
-
- 3 360 ₽4 000 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 12 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -640 ₽
-
- 4 730 ₽5 280 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 26 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -550 ₽
- Персональная скидка
- 9 090 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 7 999 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 5 690 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 26 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 1 461 ₽Патрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- 10 897 ₽13 500 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 603 ₽
-
- 8 399 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 13 552 ₽14 280 ₽2800 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -728 ₽
-
- 21 199 ₽1650 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 1 768 ₽2 700 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -932 ₽
-
- 12 699 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 32 ммТип аккумулятора Li-PowerАккумуляторов 2
- 8 990 ₽10 580 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- -1 590 ₽
-
- 3 301 ₽4 000 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -699 ₽
-
- 4 090 ₽4 630 ₽1250 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 16 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -540 ₽
- Персональная скидка
- 4 690 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
-
- 3 890 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
Мини шуруповерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 399 рублей до 40 990 рублей. В наличии более 165 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.