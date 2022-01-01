Масла для двигателей садовой техники синтетические
Найдено 4 товара
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- 1 770 ₽Моторное масло для 4-х тактного двигателя HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 5W-30Стандарт масла: ACEA A3/B4, API SN/CFОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
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- Нет в наличии1, пластикТип: двухтактноеСтандарт масла: JASO-FBОбъем, л: 1Материал упаковки: пластикНазначение: для садовой техники
- Нет в наличии0.1, пластикТип: двухтактноеСтандарт масла: JASO-FBОбъем, л: 0.1Материал упаковки: пластикНазначение: для садовой техники
- Нет в наличии1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 5W-30Стандарт масла: API SN/CFОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить масла для двигателей садовой техники синтетические в городе Ярославль по цене от 339 до 2790 рублей. В наличии более 4 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.