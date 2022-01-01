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Электрические котлы

Мини электрокотлы

  • Макс. мощность, кВт: до 6
Найдено: 14 товаров
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Мини электрокотлы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 859 рублей до 72 600 рублей. В наличии более 13 наименований. Подходят для отопления дачи, небольших домов, маленьких помещений. Купить электрический котел малой мощности вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.