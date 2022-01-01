Мини электрокотлы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 859 рублей до 72 600 рублей. В наличии более 13 наименований. Подходят для отопления дачи, небольших домов, маленьких помещений. Купить электрический котел малой мощности вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.