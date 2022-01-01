Мини культиваторы электрические в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 200 рублей до 15 990 рублей. В наличии более 14 наименований. Маленький электрокультиватор прекрасно подходит для обработки грядок и теплиц на даче. Купить садовый электро миникультиватор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.