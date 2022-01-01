Мини культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 200 рублей до 40 490 рублей. В наличии более 24 наименования. Маленькие мотокультиваторы хорошо подходят для небольшой дачи, участка. Благодаря малому размеру, миникультиватором сможет управлять даже хрупкая женщина. Любители огорода смогут вспахать идеальные грядки на своем садовом участке. Дачная техника есть в двух исполнениях: с бензиновым двигателем и электрическим. Купить легкий малогабаритный культиватор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.