Мини культиваторы
Найдено: 27 товаров
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- 12 940 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 180Ширина обработки, мм: 460
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- 15 990 ₽17 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 230Ширина обработки, мм: 400
- -2 000 ₽
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- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- 7 999 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
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- 16 990 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
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- 11 800 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 10.2Глубина обработки, мм: 205Ширина обработки, мм: 450
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- 19 990 ₽электрический, 12 кгТип: электрическийКоличество фрез: 4 штКоробка передач: нетМаксимальная глубина обработки, мм: 195Количество передач: 1 вперед
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- 7 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 400Вес, кг: 4Глубина обработки, мм: 155Ширина обработки, мм: 190
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- 11 990 ₽электрический, 4 кгТип: электрическийКоличество фрез: 24 штМаксимальная глубина обработки, мм: 155Максимальная ширина обработки, мм: 200Вес, кг: 4
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- Нет в наличии52 см.куб., 12 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 260 мм
- Нет в наличии12 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 14Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 12.1Глубина обработки, мм: 195Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличии12 кгТип: бензиновыйТактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 15Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.6Вес, кг: 12.05Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.8Вес, кг: 11.6Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличии11 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии11.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии52 см.куб., 15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 2-х тактныйШирина обработки: 290 мм
- Нет в наличии21 см.куб., 10 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 210 мм
Мини культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 200 рублей до 40 490 рублей. В наличии более 24 наименования. Маленькие мотокультиваторы хорошо подходят для небольшой дачи, участка. Благодаря малому размеру, миникультиватором сможет управлять даже хрупкая женщина. Любители огорода смогут вспахать идеальные грядки на своем садовом участке. Дачная техника есть в двух исполнениях: с бензиновым двигателем и электрическим. Купить легкий малогабаритный культиватор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.