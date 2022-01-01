Мини-пилы цепные аккумуляторные
Найдено: 12 товаров
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- 16 990 ₽7 м/с, 2.6 кгДлина шины, см: 30.5Вес, кг: 2.6Напряжение аккумулятора, В: 24
- Персональная скидка
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- 17 990 ₽8 м/с, 1.2 кгДлина шины, см: 10Вес, кг: 1.2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 30 899 ₽33 990 ₽11 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -3 091 ₽
- Персональная скидка
- 41 609 ₽48 990 ₽15 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -7 381 ₽
- Персональная скидка
- 19 500 ₽8 м/с, 1.2 кгДлина шины, см: 10Вес, кг: 1.2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 35 990 ₽14 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 40 990 ₽14 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 59 990 ₽2.9 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 2.9Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии1.1 кгДлина шины, см: 6.5Вес, кг: 1.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии20 м/с, 3 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии11 м/с, 2.5 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии14 м/с, 2 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 2Напряжение аккумулятора, В: 36
Мини-пилы цепные аккумуляторные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 15 990 рублей до 35 990 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить маленькую цепную электропилу вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.