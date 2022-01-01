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Бетономешалки

Мобильные бетономешалки

  • Колеса: Да
Найдено: 123 товара
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Мобильные бетономешалки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 15 100 рублей до 34 200 рублей. В наличии более 19 наименований. Купить передвижной автономный мини бетоносмеситель на колесах вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.