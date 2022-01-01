Мощные пневмогайковерты
Найдено: 22 товара
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- 11 110 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1280 Нм
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- 21 800 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 540Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
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- 15 950 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1390 Нм
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- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 334Крутящий момент инструмента: 2450 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 334Крутящий момент инструмента: 2900 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 320Крутящий момент инструмента: 3200 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 312Крутящий момент инструмента: 2445 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 2712 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 340Крутящий момент инструмента: 1356 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 410Крутящий момент инструмента: 3388 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1390 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 292Крутящий момент инструмента: 1650 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 270Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 292Крутящий момент инструмента: 1490 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1380 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 270Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
- Нет в наличииГайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124Давление, атм: 6.5Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 509Крутящий момент инструмента: 3260 Нм
- Нет в наличииГайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125Давление, атм: 6.5Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 425Крутящий момент инструмента: 2180 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 410Крутящий момент инструмента: 3388 Нм
- Нет в наличииПневматический гайковерт Jonnesway JAI-1138L с удлиненным приводом, композитный, 1" DR, 2712 Нм, 5000 об/минДавление, атм: 6.2Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 2712 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаКрутящий момент инструмента: 1356 Нм
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