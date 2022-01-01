Мощные перфораторы
Найдено: 75 товаров
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- 8 870 ₽8 876 ₽
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- 6 890 ₽9 330 ₽
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- 80 380 ₽Частота ударов, уд/мин: 2750Количество режимов работы: 2
- 15 990 ₽20 840 ₽
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Мощные перфораторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 990 рублей до 76 580 рублей. В наличии более 69 наименований. Мощные перфораторы купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.