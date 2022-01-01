Мотоблоки 13 л. с.
Найдено: 9 товаров
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- 176 540 ₽13 л.с., 240 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 115 590 ₽13 л.с., 176 кг, 390 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 149 800 ₽13 л.с., 235 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- Нет в наличии13 л.с., 176 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 610 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии13 л.с., 116 кг, 9.56 кВтМощность 13 л. с.Ширина вспашки 1400 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии13 л.с., 176 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии13 л.с., 235 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии13 л.с., 162 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии13 л.с., 162 кгМощность 13 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
Мотоблоки 13 л. с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.