Мотоблоки 7 л. с.
Найдено: 56 товаров
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- 35 990 ₽42 990 ₽7 л.с., 75 кг, 170 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 710 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 25 769 ₽7 л.с., 65 кг, 5.15 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 49 990 ₽56 990 ₽7 л.с., 94 кг, 196 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 32 590 ₽7 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 55 370 ₽59 100 ₽7 л.с., 85 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -3 730 ₽
- Персональная скидка
- 34 190 ₽7 л.с., 82 кг, 5 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 32 590 ₽7 л.с., 212 см³Мощность 7 л. с.Скорости: 2 вперед / 1 назад
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- 53 200 ₽59 790 ₽7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 720 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -6 590 ₽
- Персональная скидка
- 29 990 ₽7 л.с., 212 см³Мощность 7 л. с.Скорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 44 860 ₽49 870 ₽7 л.с., 81.3 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -5 010 ₽
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- 36 990 ₽43 490 ₽7 л.с., 86 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
- -6 500 ₽
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- 35 490 ₽39 050 ₽7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -3 560 ₽
- Персональная скидка
- 72 000 ₽7 л.с., 74 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 47 400 ₽7 л.с., 75 кгМощность 7 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 56 990 ₽7 л.с., 67 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 750 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 52 190 ₽7 л.с., 54 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 750 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 36 990 ₽7 л.с., 105 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 55 990 ₽7 л.с., 77 кгМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 86 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 74 кг, 163 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 53 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 74 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 78 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 85 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки 7 л. с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 53 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.