Мотоблоки 8 л. с.
Найдено: 10 товаров
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- 53 400 ₽8 л.с., 90 кгМощность 8 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
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- 71 290 ₽8 л.с., 130 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 88 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 75 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 130 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 90 кг, 6 кВтМощность 8 л. с.Ширина вспашки 720 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 130 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 90 кгМощность 8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 103 кг, 296 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии8 л.с., 80 кгМощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки 8 л. с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.