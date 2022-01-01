Мотоблоки 9 л. с.
Найдено: 24 товара
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- 66 020 ₽73 200 ₽9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 180 ₽
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- 101 900 ₽9 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 59 300 ₽9 л.с., 98 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 790 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 79 990 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1250 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
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- 74 900 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 94 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 720 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 132 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 176 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 95 кг, 265 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 100 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 170 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 150 кг, 406 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1350 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 230 кг, 269 см³Мощность 9 л. с.Скорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 105 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 105 кг, 265 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1680 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 90 кг, 265 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 80 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1050 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 95 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 114 кг, 250 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 104 кг, 265 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1680 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 90 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки с 9 л. с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 30799 рублей до 64950 рублей. В наличии более 49 наименований. Купить мотобок на 9 лошадиных сил on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.