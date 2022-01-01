Мотоблоки с шестеренчатым редуктором в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 37 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.