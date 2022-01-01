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Мотоблоки

Мотоблоки с шестеренчатым редуктором

  • Тип редуктора: шестерёнчато-цепной
  • Тип редуктора: шестеренчатый
Найдено: 133 товара
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  • Мотоблок бензиновый HUTER МК-1000P, 7 л.с, колеса 4x8
    25 769 ₽
    3.0
    Мотоблок бензиновый HUTER МК-1000P, 7 л.с, колеса 4x8
    7 л.с., 65 кг, 5.15 кВт
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 1000 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Новинка
  • Профессиональный мотоблок Угра НМБ-1Н14, колеса 4х10
    66 020 ₽
    73 200 ₽
    4.5
    Профессиональный мотоблок Угра НМБ-1Н14, колеса 4х10
    9 л.с., 85 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 600 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 180 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Угра НМБ-1Н8 000.000.0-73
    49 990 ₽
    56 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Угра НМБ-1Н8 000.000.0-73
    7 л.с., 94 кг, 196 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 600 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 000 ₽
  • Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
    48 470 ₽
    60 800 ₽
    4.1
    Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
    6.5 л.с., 85 кг, 196 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1100 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -12 330 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ2-КС (GB225)
    59 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-КС (GB225)
    6.5 л.с., 85 кг, 224 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Нева МБ-23 МультиАгро YAMAHA МХ300 PRO
    135 000 ₽
    4.4
    Мотоблок Нева МБ-23 МультиАгро YAMAHA МХ300 PRO
    12 л.с., 95 кг, 296 см³
    Мощность 12 л. с.
    Ширина вспашки 1700 мм
    Скорости: 8 вперед / 4 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
    72 900 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
    6.5 л.с., 91 кг, 208 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima
    101 900 ₽
    4.4
    Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima
    9 л.с., 176 кг, 277 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
    55 370 ₽
    59 100 ₽
    5.0
    Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
    7 л.с., 85 кг, 208 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -3 730 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
    37 990 ₽
    40 130 ₽
    5.0
    Мотоблок Кадви Авангард АМБ -1М10, колеса 4х10
    6.5 л.с., 65 кг, 196 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -2 140 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с
    59 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с
    6.5 л.с., 60 кг, 208 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 960 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    34 190 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    7 л.с., 82 кг, 5 кВт
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 1000 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
    176 540 ₽
    5.0
    Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
    13 л.с., 240 кг, 389 см³
    Мощность 13 л. с.
    Ширина вспашки 800 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270)
    79 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270)
    9 л.с., 95 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 1250 мм
    Скорости: 8 вперед / 4 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
    81 460 ₽
    5.0
    Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
    9 л.с., 176 кг, 6.6 кВт
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 125 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
    89 000 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
    6.5 л.с., 100 кг, 192 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 1260 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
    115 590 ₽
    5.0
    Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
    13 л.с., 176 кг, 390 см³
    Мощность 13 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
    139 900 ₽
    147 300 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый (дв. YAMAHA) БЕЛАРУС 09H-03
    123 л.с., 176 кг, 296 см³
    Мощность 123 л. с.
    Ширина вспашки 610 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -7 400 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    44 860 ₽
    49 870 ₽
    5.0
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    7 л.с., 81.3 кг, 212 см³
    Мощность 7 л. с.
    Ширина вспашки 850 мм
    Скорости: 3 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • -5 010 ₽
  • Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
    74 900 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
    9 л.с., 95 кг, 270 см³
    Мощность 9 л. с.
    Ширина вспашки 1200 мм
    Скорости: 8 вперед / 4 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    52 390 ₽
    4.5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000М 70/5/9
    11 л.с., 110 кг, 270 см³
    Мощность 11 л. с.
    Ширина вспашки 1150 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
    59 990 ₽
    5.0
    Мотоблок Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ MBK0018461
    6.5 л.с., 67 кг, 196 см³
    Мощность 6.5 л. с.
    Ширина вспашки 730 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
  • Мотоблок Нева МБ Компакт-ZS GB225
    54 900 ₽
    5.0
    Мотоблок Нева МБ Компакт-ZS GB225
    7.5 л.с., 60 кг
    Мощность 7.5 л. с.
    Ширина вспашки 96 мм
    Скорости: 2 вперед / 1 назад
    Двигатель: 4-х тактный
  • Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01
    117 600 ₽
    5.0
    Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01
    9.6 л.с., 176 кг, 277 см³
    Мощность 9.6 л. с.
    Ширина вспашки 700 мм
    Скорости: 4 вперед / 2 назад
    Двигатель: 4-х тактный
    • Персональная скидка
Мотоблоки с шестеренчатым редуктором в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 37 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.