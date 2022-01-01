Мотоблоки с шестеренчатым редуктором
Найдено: 133 товара
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- 25 769 ₽7 л.с., 65 кг, 5.15 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 66 020 ₽73 200 ₽9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 180 ₽
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- 49 990 ₽56 990 ₽7 л.с., 94 кг, 196 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 48 470 ₽60 800 ₽6.5 л.с., 85 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -12 330 ₽
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- 59 990 ₽6.5 л.с., 85 кг, 224 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 135 000 ₽12 л.с., 95 кг, 296 см³Мощность 12 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 72 900 ₽6.5 л.с., 91 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 101 900 ₽9 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 55 370 ₽59 100 ₽7 л.с., 85 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -3 730 ₽
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- 37 990 ₽40 130 ₽6.5 л.с., 65 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -2 140 ₽
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- 59 990 ₽6.5 л.с., 60 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 960 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 34 190 ₽7 л.с., 82 кг, 5 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 176 540 ₽13 л.с., 240 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 79 990 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1250 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
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- 89 000 ₽6.5 л.с., 100 кг, 192 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 115 590 ₽13 л.с., 176 кг, 390 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 139 900 ₽147 300 ₽123 л.с., 176 кг, 296 см³Мощность 123 л. с.Ширина вспашки 610 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 400 ₽
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- 44 860 ₽49 870 ₽7 л.с., 81.3 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -5 010 ₽
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- 74 900 ₽9 л.с., 95 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 8 вперед / 4 назадДвигатель: 4-х тактный
- 52 390 ₽11 л.с., 110 кг, 270 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 59 990 ₽6.5 л.с., 67 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 730 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 54 900 ₽7.5 л.с., 60 кгМощность 7.5 л. с.Ширина вспашки 96 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 117 600 ₽9.6 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9.6 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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Мотоблоки с шестеренчатым редуктором в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 37 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.