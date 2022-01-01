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Мотоблоки

Мотоблоки с валом отбора мощности

  • Передача мощности на активное навесное оборудование: ВОМ (Вал отбора мощности)
Найдено: 72 товара
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Мотоблоки с ВОМ в интернет-магазине «Бигам» по цене от 31990 рублей до 97465 рублей. В наличии более 25 наименований. Купить мотоблоки с валом отбора мощности on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.