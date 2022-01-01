Мотоблоки с валом отбора мощности
Найдено: 72 товара
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- 25 769 ₽7 л.с., 65 кг, 5.15 кВтМощность 7 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 66 020 ₽73 200 ₽9 л.с., 85 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 180 ₽
- Персональная скидка
- 49 990 ₽56 990 ₽7 л.с., 94 кг, 196 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 000 ₽
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- 48 470 ₽60 800 ₽6.5 л.с., 85 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -12 330 ₽
- Персональная скидка
- 59 990 ₽6.5 л.с., 85 кг, 224 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 72 900 ₽6.5 л.с., 91 кг, 208 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 101 900 ₽9 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 55 370 ₽59 100 ₽7 л.с., 85 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -3 730 ₽
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- 176 540 ₽13 л.с., 240 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
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- 85 000 ₽5.7 л.с., 72 кг, 169 см³Мощность 5.7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 115 590 ₽13 л.с., 176 кг, 390 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 35 490 ₽39 050 ₽7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- -3 560 ₽
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- 149 800 ₽13 л.с., 235 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 97 800 ₽6 л.с., 140 кг, 296 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1300 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 71 290 ₽8 л.с., 130 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 74 кг, 163 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.7 л.с., 72 кг, 169 см³Мощность 5.7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 132 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии10 л.с., 132 кг, 435 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 3 вперед / 3 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.8 л.с., 141 кг, 296 см³Мощность 5.8 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 57 кг, 163 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии85 кг, 270 см³Ширина вспашки 660 ммСкорости: 3 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11.7 л.с., 134 кг, 389 см³Мощность 11.7 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 3 вперед / 3 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки с ВОМ в интернет-магазине «Бигам» по цене от 31990 рублей до 97465 рублей. В наличии более 25 наименований. Купить мотоблоки с валом отбора мощности on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.