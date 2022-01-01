Тяжелые мотоблоки
Найдено: 59 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 50 790 ₽7.8 л.с., 105 кг, 220 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
-
- 101 900 ₽9 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
-
- 176 540 ₽13 л.с., 240 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
-
- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
- Персональная скидка
-
- 89 000 ₽6.5 л.с., 100 кг, 192 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1260 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- 115 590 ₽13 л.с., 176 кг, 390 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
-
- 139 900 ₽147 300 ₽123 л.с., 176 кг, 296 см³Мощность 123 л. с.Ширина вспашки 610 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 400 ₽
- Персональная скидка
- 52 390 ₽11 л.с., 110 кг, 270 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- 117 600 ₽9.6 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9.6 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
-
- 149 800 ₽13 л.с., 235 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
-
- 97 800 ₽6 л.с., 140 кг, 296 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 1300 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
-
- 36 990 ₽7 л.с., 105 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Персональная скидка
-
- 71 290 ₽8 л.с., 130 кг, 212 см³Мощность 8 л. с.Ширина вспашки 1000 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии14 л.с., 176 кг, 402 см³Мощность 14 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7.8 л.с., 107 кг, 200 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 132 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии10 л.с., 132 кг, 435 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 3 вперед / 3 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.8 л.с., 141 кг, 296 см³Мощность 5.8 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11.7 л.с., 134 кг, 389 см³Мощность 11.7 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 3 вперед / 3 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 176 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии10 л.с., 103 кг, 305 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии11 л.с., 112 кг, 270 см³Мощность 11 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9.5 л.с., 177 кг, 418 см³Мощность 9.5 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9.5 л.с., 130 кг, 250 см³Мощность 9.5 л. с.Ширина вспашки 1150 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
Тяжелые мотоблоки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 45950 рублей до 97465 рублей. В наличии более 30 наименований. Купить мотоблоки тяжелого класса on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.