Мотопомпы переносные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 390 рублей до 35 000 рублей. В наличии более 15 наименований. Водяные переносные мотопомпы удобны для полива огорода на даче, перекачивании воды из пруда на свой садовый участок для орошения и т.п. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.